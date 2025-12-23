Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в круглом зале облправительства.

Фото: T.me/omelnichenko

«Вручил государственные и региональные награды землякам, которые вносят значимый вклад в развитие региона, улучшают условия жизни в Пензенской области, меняют к лучшему реальность вокруг. Заслуги пензенцев отмечены на федеральном уровне. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден руководитель исполкома пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Николаевич Мельников, а также несколько сотрудников одного из наших ведущих промышленных предприятий. Звания «Заслуженный спасатель Российской Федерации» удостоен начальник подразделения пензенского пожарно-спасательного центра Виктор Васильевич Васьковский. Орден «За заслуги перед Пензенской областью» III степени вручил заслуженному врачу РФ Александру Николаевичу Митрошину, также отметил наградами его коллег. Уверен, что у пензенского здравоохранения большое будущее», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером во вторник, 23 декабря.

«Особые слова благодарности — участникам СВО. Орденом «За мужество и отвагу» награждены участники регионального кадрового проекта «Герои Пензенского края» Михаил Викторович Клечин и Алексей Викторович Солдатов», — добавил он.

По словам губернатора, всего награды получили около 40 жителей Пензенской области.

«Спасибо всем, чей самоотверженный труд, профессионализм и верность избранному пути делают родной регион лучше!» — поблагодарил Олег Мельниченко.