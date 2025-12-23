18:44:28 Вторник, 23 декабря
Константин Спиридонов назначен на пост замглавы администрации Пензы по внутренней политике

15:46 | 23.12.2025 | Политика

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Константин Спиридонов назначен на должность заместителя главы администрации Пензы по внутренней политике. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем уточняется, что Константин Спиридонов приступил к своим должностным обязанностям с 23 декабря.

«Константин Владимирович имеет два высших образования. В 2006 году он окончил Пензенский государственный университет по специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике». В 2012 году получил диплом юриста в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва). Имеет опыт службы офицером внутренних войск МВД. Был помощником депутатов различных уровней — от Пензенской городской думы до Государственной думы РФ. Участвовал в избирательных кампаниях, являлся членом областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Работал руководителем коммерческих организаций», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что с 2021 по 2025 годы Константин Спиридонов являлся советником и помощником губернатора Пензенской области.


