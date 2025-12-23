Константин Спиридонов назначен на пост замглавы администрации Пензы по внутренней политике Политика

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Константин Спиридонов назначен на должность заместителя главы администрации Пензы по внутренней политике. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем уточняется, что Константин Спиридонов приступил к своим должностным обязанностям с 23 декабря.

«Константин Владимирович имеет два высших образования. В 2006 году он окончил Пензенский государственный университет по специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике». В 2012 году получил диплом юриста в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва). Имеет опыт службы офицером внутренних войск МВД. Был помощником депутатов различных уровней — от Пензенской городской думы до Государственной думы РФ. Участвовал в избирательных кампаниях, являлся членом областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Работал руководителем коммерческих организаций», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что с 2021 по 2025 годы Константин Спиридонов являлся советником и помощником губернатора Пензенской области.