На заседании правительства Пензенской области обсудили итоги реализации программы комплексного развития территорий Экономика

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Итоги реализации программы комплексного развития территорий стали одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 23 декабря.

Фото: T.me/omelnichenko

«Завершаем первую пятилетку реализации программы комплексного развития территорий, которая дает возможность включать в хозяйствующий оборот старые и отчасти деградирующие пространства, способствует расселению аварийного жилья. Мы пошли правильным путем и создаем комфортные условия жизни уже на 8 площадках, в том числе в микрорайонах «Лугометрия», Заря, «Город Спутник», ГПЗ, районе улицы Карпинского в Пензе», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, программа позволила обеспечить строительство жилья общей площадью более 500 тыс. кв. метров.

«В этом году велось строительство 5 объектов ЖКХ: в Пензе — магистрального водопровода от Терновки до ГПЗ, в Кузнецке — канализации и водопровода для поселка «Нарышкино», канализации и котельной для микрорайона «Взлетный». Жителям последнего очень нужна еще и школа, поэтому поддержал решение включить социально значимый объект в мастер-план второго этапа развития этой территории», — сообщил Олег Мельниченко.

«В Пензе в рамках КРТ и национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется строительство школы на 550 мест в «Лугометрии». На следующие 5 лет в областном центре по программе запланировали строительство 6 объектов ЖКХ: котельных, сетей водоснабжения и водоотведения», — добавил он.