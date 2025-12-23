18:44:05 Вторник, 23 декабря
На заседании правительства Пензенской области обсудили итоги реализации программы комплексного развития территорий

17:38 | 23.12.2025 | Экономика

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Итоги реализации программы комплексного развития территорий стали одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 23 декабря.

Фото: T.me/omelnichenko

«Завершаем первую пятилетку реализации программы комплексного развития территорий, которая дает возможность включать в хозяйствующий оборот старые и отчасти деградирующие пространства, способствует расселению аварийного жилья. Мы пошли правильным путем и создаем комфортные условия жизни уже на 8 площадках, в том числе в микрорайонах «Лугометрия», Заря, «Город Спутник», ГПЗ, районе улицы Карпинского в Пензе», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, программа позволила обеспечить строительство жилья общей площадью более 500 тыс. кв. метров.

«В этом году велось строительство 5 объектов ЖКХ: в Пензе — магистрального водопровода от Терновки до ГПЗ, в Кузнецке — канализации и водопровода для поселка «Нарышкино», канализации и котельной для микрорайона «Взлетный». Жителям последнего очень нужна еще и школа, поэтому поддержал решение включить социально значимый объект в мастер-план второго этапа развития этой территории», — сообщил Олег Мельниченко.

«В Пензе в рамках КРТ и национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется строительство школы на 550 мест в «Лугометрии». На следующие 5 лет в областном центре по программе запланировали строительство 6 объектов ЖКХ: котельных, сетей водоснабжения и водоотведения», — добавил он.


