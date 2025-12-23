18:44:59 Вторник, 23 декабря
Пензенский губернатор обязал чиновников лично дежурить в новогодние праздники

16:55 | 23.12.2025 | Общество

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обязал зампредов регионального правительства, министров, глав муниципальных образований и их заместителей лично дежурить в новогодние праздники.

Фото: Pnzreg.ru

«Впереди самые длинные за последние годы новогодние праздники, которые продлятся 12 дней. Наша главная задача, чтобы граждане провели их спокойно и радостно. Меры по обеспечению безопасности региона обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Пензенской области. Для обеспечения высокого уровня защиты потребуется привлечение значительных сил, будем использовать все возможности региональной власти и местных администраций. Сотрудники правоохранительных структур и МЧС уже перешли на несение службы в усиленном режиме. [...] Обязал всех должностных лиц — зампредов, министров, глав городов и районов, их заместителей — лично дежурить в новогодние праздники, контролировать состояние социальных объектов и инфраструктуры, быть готовыми прибыть на место в случае необходимости. Я сам буду дежурить с 31 декабря на 1 января. Под особым контролем — объекты тепло- и водоснабжения, топливно-энергетического, промышленного и транспортного комплекса, учреждения здравоохранения, образования, спорта, культуры», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 23 декабря.

«Напоминаю гражданам, что на территории Пензенской области продолжает действовать запрет на продажу пиротехники — с 20 декабря по 9 января включительно, а также на ее использование. Пусть новогодние каникулы будут максимально безопасными», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в новогоднюю ночь в 51 населенном пункте Пензенской области пройдет около 80 мероприятий.

К охране общественного порядка будут привлечены почти 340 полицейских, более 50 сотрудников Росгвардии и 170 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.


