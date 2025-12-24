Суд ужесточил наказание экс-главе администрации Мокшана Анатолию Адаеву по делу о взятке Криминал

Пенза, 24 декабря 2025. PenzaNews. Суд ужесточил наказание бывшему главе администрации рабочего поселка Мокшан Пензенской области Анатолию Адаеву, который признан виновным в получении взятки: размер назначенного штрафа увеличен в 2,5 раза — с 400 тыс. рублей до 1 млн. рублей.

«14 октября 2025 года Мокшанский районный суд признал бывшего главу администрации Мокшана Анатолия Адаева виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ), а заместителя генерального директора ООО «Дорогистрой58» Армана Гечяна — в даче этой взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ). Суд установил, что в 2022 году глава администрации [...] в ходе неоднократных личных встреч и телефонных переговоров с заместителем генерального директора ООО «Дорогистрой58» предлагал ему за денежное вознаграждение организовать заключение [...] договоров о выполнении работ по благоустройству территории сквера в рабочем поселке Мокшан. После того, как все работы были выполнены, Гечян перевел со своего счета на личный счет Адаева 80 тыс. рублей за беспрепятственное и своевременное принятие и оплату работ по муниципальному контракту», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

В нем добавляется, что подсудимые вину в совершении преступления не признали, пояснив, что эти деньги были перечислены в качестве компенсации за недоведенную до конца работу по вывозу строительного мусора, однако суд установил, что основную часть полученной суммы Анатолий Адаев направил на погашение ипотечного кредита.

«Суд первой инстанции назначил экс-главе администрации наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 5 лет; взяткодателю — штраф в размере 220 тыс. рублей. Денежные средства, соразмерные сумме взятки в размере 80 тыс. рублей, конфискованы и обращены в собственность государства. Приговор был опротестован прокурором, в результате апелляционная инстанция Пензенского областного суда увеличила размер назначенного штрафа Адаеву до 1 млн. рублей, Гечяну — до 500 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.