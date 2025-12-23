18:44:21 Вторник, 23 декабря
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который стучался в двери квартир в поисках собеседников

09:30 | 23.12.2025 | Происшествия

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного мужчину, который стучался в двери квартир дома на улице Ладожской в поисках собеседников.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который стучался в двери квартир в поисках собеседников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Около 23.00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на одной из лестничных площадок мужчина громко кричит, стучится в двери квартир, пытается открывать ручки и мешает отдыху граждан. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе, незамедлительно прибыл по указанному адресу. На месте росгвардейцы обнаружили 37-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Стражи правопорядка попытались успокоить мужчину и провести с ним профилактическую беседу, однако он продолжил нарушать общественный покой, кричал и не подчинялся законным требованиям», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

Из него следует, что в итоге мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

«Как выяснилось позже, мужчина находился в гостях у друга, после ссоры вышел из квартиры и в состоянии опьянения решил найти собеседников, беспокоя жильцов дома», — сказано в тексте.


Актуальное

