«Бурденковские чтения» пройдут в Пензе 3-5 сентября Медицина

Пенза, 29 июня 2026. PenzaNews. XXII международная научно-практическая конференция «Бурденковские чтения» пройдет в Пензе с 3 по 5 сентября.

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Согласно информации, размещенной на сайте министерства здравоохранения Пензенской области, мероприятие будет посвящено сразу двум значимым датам: 150-летию со дня рождения выдающегося нейрохирурга, академика Н.Н. Бурденко и 180-летию со дня основания областной больницы, которая носит его имя.

В первый день, 3 сентября, в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова участники конференции обсудят актуальные вопросы кардиологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии и неврологии, урологии и нефрологии, а также хирургии.

На 4 сентября запланировано торжественное мероприятие в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

5 сентября участников мероприятия ждет насыщенная культурная программа. Гости конференции посетят знаковые места Пензенской области и мемориальный дом-музей Н.Н. Бурденко.