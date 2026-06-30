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«День без аборта» провели в Пензенской области

15:02 | 30.06.2026 | Медицина

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Пенза, 30 июня 2026. PenzaNews. Информационно-просветительская акция «День без аборта» прошла в учреждениях родовспоможения Пензенской области во вторник, 30 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона.

«День без аборта» провели в Пензенской области

Фото: Health.pnzreg.ru

«В этот день, который традиционно выпадает на последний рабочий день квартала, все медицинские учреждения родовспоможения региона не проводят операции по прерыванию беременности по желанию женщины», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также акушеры-гинекологи провели индивидуальные беседы с женщинами детородного возраста.

«Темами для обсуждения стали вред аборта для здоровья, современные и эффективные методы контрацепции для профилактики нежелательной беременности, а также важность сохранения репродуктивного здоровья и ведения здорового образа жизни», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что на базе медицинских учреждений для семейных пар были организованы консультации по профилактике эмоционального выгорания и площадки, посетители которых учились пеленать младенцев и собирать коляски-трансформеры.


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