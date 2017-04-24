Пензенская область стала чаще упоминаться в англоязычных СМИ — рейтинг

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская область поднялась сразу на 16 строчек — с 59 места на 43-е — в коммуникационном рейтинге регионов России в ведущих зарубежных СМИ, который составлен по итогам 2016 года аналитическим агентством «Смыслография» и компанией Dow Jones.
Вместе с тем этот результат пока остается хуже уровня 2014 года, когда Пензенская область делила 33–35 места с Челябинской областью и Коми.
Как отмечается в пояснительной записке, методика ранжирования включает в себя количественную и качественную проработку упоминаний субъектов РФ, проанализированных с использованием материалов информационно-аналитической службы Factiva.com в топ-100 ведущих англоязычных СМИ, включая The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, Washington Post и других.
Общий балл, присваиваемый каждой территории, учитывает оценку региона — как по количеству упоминаний, так и по доле благоприятных публикаций.
При этом Москва была исключена из общего рейтинга, поскольку ее сравнение с другими субъектами федерации было признано методологически некорректным из-за связанной с ней общефедеральной и международной повестки.
С точки зрения присутствия российских регионов в ключевых мировых англоязычных медиа итоги 2016 года принесли некоторые важные изменения. Впервые за шесть лет рейтинга в первую десятку вошли Оренбургская и Московская области, а Сахалинская покинула ее.
При этом аналитики отмечают, что повестка, в рамках которой субъекты РФ упоминаются в зарубежных СМИ, остается предельно стабильной — это спорт, ТЭК и обновление долгосрочных кредитных рейтингов регионов.
Последнее было актуальным и для Пензенской области.