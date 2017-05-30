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В Пензенской области в праймериз «Единой России» приняли участие 125 тыс. человек

15:45 | 30.05.2017 | Политика

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Более 125 тыс. человек приняли участие в состоявшемся 28 мая предварительном голосовании для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва. Об этом сообщил секретарь реготделения партии, спикер регионального парламента Валерий Лидин.

В Пензенской области в праймериз «Единой России» приняли участие 125 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всего в этом тайном голосовании по отбору кандидатов приняли участие более 125 тыс. наших избирателей. Это примерно 11,3% от всех избирателей, которые зарегистрированы в Пензенской области», — сказал он в ходе совещания, посвященного предварительным итогам праймериз, которое состоялось в штабе пензенских единороссов во вторник, 30 мая.

Он добавил, что в ходе предварительного голосования участники праймериз в основном получили высокий уровень поддержки — 60–70%.

«Самый низкий результат — 35%. [Это] уровень поддержки на одном участке по одному кандидату», — сказал Валерий Лидин.

Секретарь реготделения «Единой России» высоко оценил уровень организации дебатов, а также непосредственно предварительного голосования и поблагодарил за это организационный комитет и исполком.

После утверждения результатов предварительного голосования было решено направить их в региональный политсовет «Единой России».
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