В Пензе выход на свободу Сергея Удальцова отметили фаер-акцией Политика

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Пензенские сторонники российского оппозиционера, координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова отметили его освобождение из тамбовской колонии, где он отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, яркой акцией с использованием фаеров.

Фото: Сергей Падалкин, Padalkin.online

Вечером в минувший вторник, 8 августа, несколько человек собрались в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе, где развернули баннер с надписью «Узник совести Сергей Удальцов — на свободе!»

Участники мероприятия также держали в руках флаги «Левого фронта» и запрещенной на Украине организации «Боротьба».

В какой-то момент они все вместе синхронно зажгли фаеры, чем привлекли внимание людей, которые прогуливались по скверу.

Сторонники Сергея Удальцова убеждены, что выход оппозиционера на свободу поможет левому движению вновь занять важное место в российской политике.

В мае 2012 года согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, свыше 400 демонстрантов были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии. Рядовые участники были приговорены к меньшим срокам.