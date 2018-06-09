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Валерию Лидину вручено благодарственное письмо Владимира Путина

12:34 | 09.06.2018 | Политика

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Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин вручил председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину благодарственное письмо главы государства Владимира Путина.

Валерию Лидину вручено благодарственное письмо Владимира Путина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отмечен за активное участие в работе по подготовке и проведению президентских выборов.

В ходе церемонии награждения на пленарном заседании Ассоциации законодателей Поволжья в Перми, Валерий Лидин отметил, что в Пензенской области явка составила 73%, 80% избирателей проголосовали за Владимира Путина.

«Абсолютно уверен, что эта победа нашего кандидата состоялась, в том числе благодаря огромной работе в ходе предвыборной кампании. Прежде всего, это работа с обращениями граждан, которые поступали в предвыборный штаб Владимира Путина, депутатам Законодательного собрания области, в региональную общественную приемную партии «Единая Россия». Хочется надеяться, что наша совместная работа продолжится в рамках реализации послания президента и его майского указа», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.

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