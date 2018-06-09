Валерию Лидину вручено благодарственное письмо Владимира Путина Политика

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин вручил председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину благодарственное письмо главы государства Владимира Путина.

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Он отмечен за активное участие в работе по подготовке и проведению президентских выборов.

В ходе церемонии награждения на пленарном заседании Ассоциации законодателей Поволжья в Перми, Валерий Лидин отметил, что в Пензенской области явка составила 73%, 80% избирателей проголосовали за Владимира Путина.

«Абсолютно уверен, что эта победа нашего кандидата состоялась, в том числе благодаря огромной работе в ходе предвыборной кампании. Прежде всего, это работа с обращениями граждан, которые поступали в предвыборный штаб Владимира Путина, депутатам Законодательного собрания области, в региональную общественную приемную партии «Единая Россия». Хочется надеяться, что наша совместная работа продолжится в рамках реализации послания президента и его майского указа», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.