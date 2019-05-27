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Мэрия Пензы начнет прием документов на включение в молодежный кадровый резерв 10 июня

14:01 | 27.05.2019 | Политика

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Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Прием документов на включение в молодежный кадровый резерв будет организован в администрации Пензы, по уточненным данным, с 10 по 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия Пензы начнет прием документов на включение в молодежный кадровый резерв 10 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подать их могут граждане России в возрасте от 20 до 30 лет, имеющие высшее образование или являющиеся студентами не ниже третьего курса.

При этом претенденты должны определиться с отраслевыми направлениями, в которых они хотели бы работать. В их числе — организационное, экономическое развитие и финансы, социальное, градостроительное, а также жилищно-коммунальное.

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Зачисление в кадровый резерв будет происходить по результатам конкурса. По двум направлениям — организационное, а также экономическое развитие и финансы — он состоится 2 июля, по остальным трем — 4 июля.

«Город развивается. На его территории реализуются масштабные проекты, в том числе федерального значения. Нам нужны свежие силы, инициативные кадры, чтобы дальше двигаться вперед», — прокомментировал мэр Пензы Виктор Кувайцев актуальность формирования резерва.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу сформировать молодежный кадровый резерв. По его мнению, это позволит отобрать перспективных молодых людей, которые после прохождения практики в городской, районных администрациях и иных органах местного самоуправления смогут претендовать на замещение вакантных должностей.

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