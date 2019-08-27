В Пензе четверо сотрудников аппарата гордумы исказили сведения об имуществе и доходах Политика

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Четверо сотрудников аппарата Пензенской городской думы представили недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в отношении себя и членов своих семей. К такому выводу пришли представители прокуратуры Ленинского района Пензы по результатам проведенной проверки.

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«В ряде случаев не указывались имеющиеся в банках счета, допускались ошибки в их реквизитах и размерах денежных сумм. В одном случае не была указана часть полученного супругой муниципального служащего дохода», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что в связи с выявленными нарушениями было внесено представление главе города Николаю Тактарову.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Четверо муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнила представитель надзорного ведомства.

Аппарат Пензенской городской думы является рабочим органом, состоит из отделов и подразделений. Контроль за деятельностью аппарата осуществляют глава города Пензы, в его отсутствие — заместитель председателя гордумы.

Сотрудники аппарата являются муниципальными служащими, за исключением работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности городской думы.