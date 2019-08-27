EN
20:10:23 Вторник, 27 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе четверо сотрудников аппарата гордумы исказили сведения об имуществе и доходах

09:48 | 27.08.2019 | Политика

Печать

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Четверо сотрудников аппарата Пензенской городской думы представили недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в отношении себя и членов своих семей. К такому выводу пришли представители прокуратуры Ленинского района Пензы по результатам проведенной проверки.

В Пензе четверо сотрудников аппарата гордумы исказили сведения об имуществе и доходах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ряде случаев не указывались имеющиеся в банках счета, допускались ошибки в их реквизитах и размерах денежных сумм. В одном случае не была указана часть полученного супругой муниципального служащего дохода», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Читайте также

В повестку сессии гордумы Пензы в преддверии выборов включили более 50 вопросов

Она добавила, что в связи с выявленными нарушениями было внесено представление главе города Николаю Тактарову.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Четверо муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнила представитель надзорного ведомства.

Аппарат Пензенской городской думы является рабочим органом, состоит из отделов и подразделений. Контроль за деятельностью аппарата осуществляют глава города Пензы, в его отсутствие — заместитель председателя гордумы.

Сотрудники аппарата являются муниципальными служащими, за исключением работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности городской думы.

Загрузка...
Читайте также
Пензенские педагоги не останавливаются на достигнутом — Виктор Кувайцев Игорь Шунин возглавил кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР
В Пензе за два месяца выявлено пять фактов самовольного строительства В Пензе по проекту «БКАД» отремонтировано более 80 объектов
В Пензе серийных воров задержали в ритуальном зале Пензенские аграрии приступили к уборке сахарной свеклы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама