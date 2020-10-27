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На предстоящей сессии пензенской гордумы будут присутствовать только депутаты и докладчики

09:56 | 27.10.2020 | Политика

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Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Доступ лиц на 16-ю очередную сессию пензенской гордумы, которая намечена на пятницу, 30 октября, будет ограничен. Об этом говорится в письме за подписью главы города Владимира Мутовкина, поступившем в региональные СМИ.

На предстоящей сессии пензенской гордумы будут присутствовать только депутаты и докладчики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с профилактическими мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 16-я очередная сессия [...] пройдет с участием ограниченного круга лиц (только депутаты и докладчики)», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что трансляция сессии будет вестись на сайте представительного органа муниципального образования в режиме реального времени.

Глава Пензы Владимир Мутовкин попросил журналистов, а также иных лиц, планировавших принять участие в сессии, с пониманием отнестись к введению ограничительной меры.

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