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Пензенская область и Марий Эл договорились о сотрудничестве

11:15 | 03.06.2021 | Политика

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Санкт-Петербург, 3 июня 2021. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Марий Эл заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Пензенская область и Марий Эл договорились о сотрудничестве

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Соглашение предусматривает развитие связей между двумя регионами в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах, а также информационное сотрудничество.

Как отметил Олег Мельниченко, субъекты федерации уже связывают прочные деловые отношения.

«У жителей Пензенской области пользуются спросом марийские продукты — сыры, консервы, кондитерские изделия и многое другое. Мы поставляем в Марий Эл строительные материалы. У нас большой потенциал сотрудничества. Мы можем реализовывать совместные проекты в машиностроении, мебельной и перерабатывающей промышленности, других отраслях, укреплять взаимоотношения в сферах образования и культуры», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.

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