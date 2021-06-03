Пензенская область и Марий Эл договорились о сотрудничестве Политика

Санкт-Петербург, 3 июня 2021. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между Пензенской областью и Марий Эл заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Соглашение предусматривает развитие связей между двумя регионами в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах, а также информационное сотрудничество.

Как отметил Олег Мельниченко, субъекты федерации уже связывают прочные деловые отношения.

«У жителей Пензенской области пользуются спросом марийские продукты — сыры, консервы, кондитерские изделия и многое другое. Мы поставляем в Марий Эл строительные материалы. У нас большой потенциал сотрудничества. Мы можем реализовывать совместные проекты в машиностроении, мебельной и перерабатывающей промышленности, других отраслях, укреплять взаимоотношения в сферах образования и культуры», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.