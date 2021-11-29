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Панюхин назначен министром ЖКХ, Герасимов, Кудимов и Изосимов — его заместителями

10:19 | 29.11.2021 | Политика

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Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Михаил Панюхин утвержден в должности министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области – главного жилищного инспектора региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Панюхин назначен министром ЖКХ, Герасимов, Кудимов и Изосимов — его заместителями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министром жилищно-коммунального хозяйства [и гражданской защиты населения] – главным жилищным инспектором Пензенской области назначен Панюхин Михаил Анатольевич», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

Он отметил, что Михаил Панюхин «прошел все ступени в системе жилищно-коммунального хозяйства, работал заместителем главы администрации Железнодорожного района».

«Назначены: Герасимов Дмитрий Валерьевич — заместителем министра, Кудимов Михаил Николаевич — заместителем министра и Изосимов Максим Сергеевич — тоже заместителем министра, который будет отвечать за цифровизацию министерства», — добавил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», летом 2021 года управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области было переименовано в министерство. Временно исполняющим обязанности министра был назначен Михаил Панюхин.

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