Осужденного за покушение на мошенничество в сфере страхования Сергея Ванюшина лишат депутатских полномочий

12:01 | 15.08.2025 | Политика

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области седьмого созыва Сергей Ванюшин, который получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период за покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере, будет лишен депутатских полномочий в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда.

Осужденного за покушение на мошенничество в сфере страхования Сергея Ванюшина лишат депутатских полномочий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва Ванюшина Сергея Петровича, избранного по одномандатному избирательному округу №12, в связи со вступлением в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — говорится в проекте постановления, который размещен на сайте регионального парламента.

В нем добавляется, что в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Сергей Ванюшин будет выведен из состава комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике, а также комитета по агропромышленному комплексу.

«Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Пензенской области и в пензенское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия», — сказано в проекте документа.

Очередная сессия Законодательного собрания состоится в пятницу, 22 августа.


