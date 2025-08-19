19:00:51 Вторник, 19 августа
Житель Пензенской области подозревается в распространении вредоносного программного обеспечения

17:03 | 19.08.2025 | Криминал

Пенза, 19 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 2006 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Житель Пензенской области подозревается в распространении вредоносного программного обеспечения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что подозреваемый, посредством интернет-мессенджера Telegram осуществлял продажу вредоносного программного обеспечения, предназначенного для модификации компьютерной информации, в частности, подмены криптовалютных транзакций для последующего хищения электронных денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.

В нем уточняется, что уголовное дело по данному факту возбуждено следственным управлением СКР по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


