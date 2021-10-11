Калентьев утвержден в должности министра сельского хозяйства Политика

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Роман Калентьев, до настоящего времени занимавший должность временно исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области, избавился от приставки врио на данном посту. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«В министерстве сельского хозяйства министром сельского хозяйства назначен Калентьев Роман Анатольевич», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 октября.

Олег Мельниченко добавил, что Михаил Максимов, который ранее возглавлял управление ветеринарии Пензенской области, занял должность первого заместителя министра – начальника управления ветеринарии Минсельхоза Пензенской области.

По словам главы региона, Вячеслав Шиняев утвержден в должности заместителя министра сельского хозяйства региона.