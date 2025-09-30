Из Пензенской области в Белгород доставят более 1 тыс. обогревателей Общество

Пенза, 30 сентября 2025. PenzaNews. Более 1 тыс. обогревателей будет направлено из Пензенской области в Белгород, который подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сразу после того, как узнал о ракетном обстреле Белгорода укронацистами, созвонился с губернатором региона, нашим земляком Вячеславом Владимировичем Гладковым. Спросил, какая помощь от нас необходима в первую очередь. Атака на город вызвала ряд коммунальных аварий. Оперативно сформировали гуманитарный груз для белгородцев», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 29 сентября.

Олег Мельниченко уточнил, что отправлена первая партия масляных радиаторов, которые поступят в больницы и социальные учреждения.

«Вторая партия уедет к нуждающимся в помощи людям еще через пару дней. Всего доставим более 1 тыс. обогревателей», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что белгородцы всегда могут рассчитывать на поддержку пензенцев.

«У нас одна страна, одна борьба, одна цель — наша общая победа», — написал Олег Мельниченко.