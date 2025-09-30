14:14:23 Вторник, 30 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Из Пензенской области в Белгород доставят более 1 тыс. обогревателей

08:39 | 30.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 30 сентября 2025. PenzaNews. Более 1 тыс. обогревателей будет направлено из Пензенской области в Белгород, который подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Из Пензенской области в Белгород доставят более 1 тыс. обогревателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сразу после того, как узнал о ракетном обстреле Белгорода укронацистами, созвонился с губернатором региона, нашим земляком Вячеславом Владимировичем Гладковым. Спросил, какая помощь от нас необходима в первую очередь. Атака на город вызвала ряд коммунальных аварий. Оперативно сформировали гуманитарный груз для белгородцев», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 29 сентября.

Олег Мельниченко уточнил, что отправлена первая партия масляных радиаторов, которые поступят в больницы и социальные учреждения.

«Вторая партия уедет к нуждающимся в помощи людям еще через пару дней. Всего доставим более 1 тыс. обогревателей», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что белгородцы всегда могут рассчитывать на поддержку пензенцев.

«У нас одна страна, одна борьба, одна цель — наша общая победа», — написал Олег Мельниченко.


Читайте также
В отделении реабилитации cердобской больницы введено в эксплуатацию новое оборудование Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке снегохода
Эксперты «Ростелекома» поделились опытом внедрения искусственного интеллекта на конференции «Secon» в Пензе В Пензе мужчина, заказавший через интернет корзину роз к 8 Марта, отсудил 210 тыс. рублей за некачественную услугу
Пензенский губернатор поздравил представителей региона с успешным выступлением в финале игры «Зарница 2.0» В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама