В Пензенской области ночами ожидаются заморозки до -5ºС

15:01 | 29.09.2025 | Общество

Пенза, 29 сентября 2025. PenzaNews. Заморозки от 0ºС до -5ºС ожидаются в Пензенской области ночью с 30 сентября по 2 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области ночами ожидаются заморозки до -5ºС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» прогнозируется желтый уровень погодной опасности: ночью с 30 сентября по 2 октября 2025 года по Пензенской области ожидаются заморозки 0°С...-5°С», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений: их необходимо защитить, укрыв полимерной пленкой или нетканым материалом.

Кроме того, в сообщении отмечается, что заморозки могут спровоцировать рост числа ДТП, автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период.

«Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — добавляется в тексте.


