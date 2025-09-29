В Пензенской области ночами ожидаются заморозки до -5ºС Общество

Пенза, 29 сентября 2025. PenzaNews. Заморозки от 0ºС до -5ºС ожидаются в Пензенской области ночью с 30 сентября по 2 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» прогнозируется желтый уровень погодной опасности: ночью с 30 сентября по 2 октября 2025 года по Пензенской области ожидаются заморозки 0°С...-5°С», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений: их необходимо защитить, укрыв полимерной пленкой или нетканым материалом.

Кроме того, в сообщении отмечается, что заморозки могут спровоцировать рост числа ДТП, автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период.

«Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — добавляется в тексте.