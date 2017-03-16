В Пензе на Пасху на обед в церковь пригласят 500 человек из неблагополучных семей Религия

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Благотворительные обеды для неблагополучных семей будут организованы в храмах Пензы на праздник Пасхи в воскресенье, 16 апреля.

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Как ожидается, в них примут участие около 500 человек.

Обеды на 50 человек будут организованы в 12.00 в Никольской церкви, в 13.00 — в Успенском кафедральном и Покровском архиерейском соборах.

Еще 30 человек накормят в 10.00 в пензенской духовной семинарии, в 12.00 — в храме во имя благоверного великого князя Димитрия Донского, в 13.00 — в Никольской церкви.

Кроме того, 80 человек готовы принять в церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 12.00.

Введенская церковь в 10.00 и в 12.00, а также храм во имя преподобного Серафима Саровского и храм во имя святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в 12.00 примут по 20 человек.

В храме святого преподобного Пимена Угрешского в 10.00 будет организован обед на 25 человек, в Митрофановской церкви в 13.00 — на 40 прихожан, а в храме святой мученицы Татианы в 11.00 — на 15 человек, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.