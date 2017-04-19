В картинной галерее состоится концерт в поддержку строительства собора в Пензе Религия Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Пасхальный благотворительный концерт «Люди, ликуйте!», организованный в поддержку строительства Спасского кафедрального собора, состоится в зеленом зале пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого вечером в среду, 19 апреля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Планируется, что зрители услышат детский хор Пензенской епархии, смешанный хор духовной семинарии и струнный квартет «Ars Viva». В ходе концерта прозвучат богослужебные песнопения, духовные произведения Ирины Болдышевой, пасхальные и патриотические песни, а также инструментальная музыка и стихи русских поэтов. Вход на мероприятие, во время которого все желающие смогут сделать пожертвование на завершение строительства храма, является свободным. Нашли ошибку в тексте?

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