Областной библиотеке подарена книга о пензенской святыне Религия

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Книга Евгения Белохвостикова «Заступница Усердная. Казанская (Пензенская) икона Божией Матери», в которой рассказывается о списке с подлинника, являющемся одной из главных святынь региона, подарена областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

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Издание передал в дар учреждению культуры архиерейский детский хор Пензы.

Книга содержит множество редких фотографий и документов. В ней почти 200 страниц. Она выпущена тиражом 1 тыс. экземпляров к 300-летию со дня избавления Пензы от кочевников — считается, что во время кубанского погрома в августе 1717 года верующие молились иконе о заступничестве, и враг отступил.

Исследование о святыне рассчитано на широкую читательскую аудиторию, сообщается на сайте учреждения культуры.