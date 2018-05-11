EN
14:46:40 Пятница, 11 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Областной библиотеке подарена книга о пензенской святыне

14:01 | 11.05.2018 | Религия

Печать

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Книга Евгения Белохвостикова «Заступница Усердная. Казанская (Пензенская) икона Божией Матери», в которой рассказывается о списке с подлинника, являющемся одной из главных святынь региона, подарена областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Областной библиотеке подарена книга о пензенской святыне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Издание передал в дар учреждению культуры архиерейский детский хор Пензы.

Книга содержит множество редких фотографий и документов. В ней почти 200 страниц. Она выпущена тиражом 1 тыс. экземпляров к 300-летию со дня избавления Пензы от кочевников — считается, что во время кубанского погрома в августе 1717 года верующие молились иконе о заступничестве, и враг отступил.

Исследование о святыне рассчитано на широкую читательскую аудиторию, сообщается на сайте учреждения культуры.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой следователи выясняют обстоятельства смерти юноши во время кросса Пензенские школьники награждены поездкой в Анапу за победу в конкурсе
Роспись Спасского собора Пензы восстановят по эскизам Ивана Макарова В Пензенской области с начала года возбуждено три уголовных дела о коррупции
За три месяца 17 пензенских депутатов лишились мандатов в связи с утратой доверия Под Пензой пожарные целый день тушили горящую траву
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама