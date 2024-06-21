Казанская икона Божией Матери принесена в Спасский кафедральный собор Пензы Религия

Пенза, 21 июня 2024. PenzaNews. Торжественная встреча недавно обретенного московского списка Казанской иконы Божией Матери состоялась у Спасского кафедрального собора Пензы вечером в минувший четверг, 20 июня.

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У входа в Первохрам икону встретил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Под пение тропаря «Заступнице усердная» чтимый образ внесли в собор, где митрополит Серафим в сослужении духовенства Пензенской епархии совершил молебное пение Царице Небесной.

По окончании молебна правящий архипастырь поздравил всех присутствующих с прибытием в Пензу великой святыни.

«Казанская икона Божией Матери очень почитаема в нашей местности, именно этот дивный образ даровал первопоселенцам в основание Пензы царь Алексей Михайлович Романов. Принесенный сегодня в наш город чудотворный московский список Казанской иконы Божией Матери, по преданию, был полковым образом народного ополчения Минина, и именно через эту икону Богородица помогла освободить Москву от польских интервентов. Поэтому сейчас, когда мы переживаем очень непростое время, шествие этой святой иконы по всем регионам нашей страны призвано поднять дух народа», — сказал он.

Святыня будет пребывать в пензенском храме до 19.00 субботы, 22 июня, после чего чудотворный образ отправится в Ульяновск и затем в другие города, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.