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Пензенские власти сдержат рост стоимости билетов на пригородные поезда

09:40 | 02.01.2017 | Общество

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Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. Стоимость билетов на пригородные поезда в Пензенской области будет в 2017 году меньше экономически обоснованного тарифа.

Пензенские власти сдержат рост стоимости билетов на пригородные поезда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в результате проведенного управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области анализа представленных расчетных материалов экономически обоснованный тариф первой зоны составил для ОАО «Башкортостанская ППК» 60 рублей 20 копеек, для ОАО «Саратовская ППК» — 37 рублей 6 копеек.

При этом тариф первой зоны на услугу по перевозке пассажиров и багажа, оплачиваемую гражданами, утвержден в размере 22 рублей.

Сумма средств, предусмотренных в бюджете Пензенской области на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате госрегулирования тарифов на пригородные перевозки, составит для ОАО «Башкортостанская ППК» более 121 млн. рублей, для ОАО «Саратовская ППК» — 16,5 млн. рублей.
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