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«Студенческий десант» высадился в пензенском экспертно-криминалистическом центре

10:40 | 20.01.2017 | Общество

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Учащиеся многопрофильного колледжа Пензенского государственного университета, проходящие обучение по специальности «Правоохранительная деятельность», стали первыми участниками акции «Студенческий десант», в рамках которой они посетили экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД.

«Студенческий десант» высадился в пензенском экспертно-криминалистическом центре

Фото: 58.мвд.рф

В ходе знакомства с работой подразделения для гостей была проведена экскурсия по двум отделам: один из них занимается исследованием различных материалов и веществ, другой — экспертно-криминалистическим учетом.

Специалисты центра рассказали учащимся о том, как происходит отбор проб для исследований, какое оборудование используют эксперты в своей деятельности, а также какие исследования они проводят чаще всего.

Молодым людям показали, как снимают отпечатки пальцев и предоставили возможность самостоятельно выполнить эту процедуру. Также участникам акции сообщили о том, что они могут пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию, и объяснили, как это сделать.

Результаты дактилоскопирования студентам оставили на память в качестве сувениров, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Пензенской области.

Акция «Студенческий десант» направлена на учащихся пензенских учебных заведений. В ее рамках молодые люди имеют возможность познакомиться с работой сотрудников полиции и пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях управления МВД России по Пензенской области.
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