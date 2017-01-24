21:09:27 Вторник, 24 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области более 150 водителей накажут за непристегнутый ремень безопасности

12:25 | 24.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 155 нарушений правил использования ремней безопасности в ходе профилактического мероприятия, проведенного на территории Пензенской области в минувший понедельник, 23 января.

В Пензенской области более 150 водителей накажут за непристегнутый ремень безопасности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Госавтоинспекция напоминает, что применение ремней безопасности при возникновении дорожно-транспортных происшествий существенно повышает уровень защищенности водителя и пассажира, снижает тяжесть причиняемых телесных повреждений», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Управление транспортным средством водителем и перевозка пассажиров, непристегнутых ремнем безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.
Актуальное
Читайте также
Сельсоветы Кузнецкого района призвали обнародовать данные о качестве воды Пензенских застройщиков пригласили к участию в программе «Жилье для российской семьи»
Фонд ЖКХ выделит Пензенской области 8 млн. рублей на переселение из аварийного жилья В Пензе возбуждено дело о взятке за передачу сотового телефона в колонию
В Чаадаевке машина улетела в кювет, водителю потребовалась помощь врачей Пензенский министр призвал педагогов не скрывать данные о детях без попечения родителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама