В Пензенской области более 150 водителей накажут за непристегнутый ремень безопасности
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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 155 нарушений правил использования ремней безопасности в ходе профилактического мероприятия, проведенного на территории Пензенской области в минувший понедельник, 23 января.
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«Госавтоинспекция напоминает, что применение ремней безопасности при возникновении дорожно-транспортных происшествий существенно повышает уровень защищенности водителя и пассажира, снижает тяжесть причиняемых телесных повреждений», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Управление транспортным средством водителем и перевозка пассажиров, непристегнутых ремнем безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.