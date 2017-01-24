В Пензенской области более 150 водителей накажут за непристегнутый ремень безопасности Общество Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 155 нарушений правил использования ремней безопасности в ходе профилактического мероприятия, проведенного на территории Пензенской области в минувший понедельник, 23 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Госавтоинспекция напоминает, что применение ремней безопасности при возникновении дорожно-транспортных происшествий существенно повышает уровень защищенности водителя и пассажира, снижает тяжесть причиняемых телесных повреждений», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области. Управление транспортным средством водителем и перевозка пассажиров, непристегнутых ремнем безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. рублей. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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