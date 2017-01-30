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Пензенский отряд «Поиск-вездеход» отметил 10-летие

11:02 | 30.01.2017 | Общество

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Пензенский поисковый отряд «Поиск-вездеход» отметил 10-летие со дня образования.

Пензенский отряд «Поиск-вездеход» отметил 10-летие

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель отряда Лариса Казакова, за это время было совершено 20 полевых экспедиций в Краснодарский край, Тверскую, Тульскую, Новгородскую и Гомельскую области.

«Отряд поднял 528 останков солдат и офицеров Красной армии, обнаружил 59 медальонов, один Орден Красной звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу». Личности 31 бойца были установлены, восемь из них — уроженцы Пензенской области», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в минувшие выходные торжественную присягу приняли 13 новых членов отряда, прошедших обучение в дни осенних каникул в учебно-тренировочном лагере «Школа молодого поисковика».
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