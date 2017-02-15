Пензенец нарисовал Дедпула, Зеленого Гоблина, Джокера и Харли Квинн вместо обоев Общество

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Житель села Засечного Пензенской области, сотрудник магазина «Дизайнер» Андрей Изотов решил полностью отказаться от традиционных обоев в пользу масштабных образов киногероев — Дедпула, Зеленого Гоблина, Джокера и Харли Квинн — при оформлении стен новой квартиры в городе «Спутник».

Фото: Андрей Изотов

«Специально этому я нигде не учился, просто лучше всех в классе рисовал каракули на полях от скуки. Как-то давным-давно мы с другом купили пару баллонов краски для бытовых нужд. После всех дел остатками решили ради интереса что-нибудь нарисовать на стене гаража, и, как нам показалось, у нас вышло довольно неплохо. Так началась эпоха граффити в моей жизни. Мы рисовали все, что придет в голову, все, что попадалось на глаза, и везде, где можно», — прокомментировал ИА «PenzaNews» Андрей Изотов.

По его словам, постепенно благодаря своему увлечению он познакомился с более опытными художниками, которые делились с ним знаниями.

«Первый успех был весной 2009 года, когда я со знакомым занял первое место на граффити-выставке «Мысли улиц», после чего нас приглашали сделать пару работ на заказ. Летом 2010 года на фестивале «Энергия» мы заняли второе место», — отметил художник.

Андрей Изотов добавил, что после энергичного старта в этой деятельности наступил довольно длительный перерыв — он ушел в армию и 5 лет почти не рисовал.

«Когда женился и купил квартиру, я даже мысли не допускал, чтобы оклеить стены обоями — не лежит у меня душа к ним. С женой выбрали цветовое решение, которое впоследствии я хотел дополнить каким-нибудь ненавязчивым орнаментом. Но ровно год назад я посмотрел фильм «Дэдпул», после чего решил на своей кухне попробовать его нарисовать. Тогда инструментом впервые, не считая бесполезных уроков рисования в школе, послужили кисти, которые, как оказалось, не были предназначены для таких типов красок. Несмотря на это, вышло вроде бы неплохо. В Instagram фото за день набрало 250 лайков, хотя подписчиков было в 5 раз меньше, чем сейчас», — сказал собеседник агентства.

Фото: Андрей Изотов

Он добавил, что для рисунка использовал обычные вододисперсионные интерьерные краски, а подбирал нужные цвета прямо на работе — в магазине «Дизайнер».

«Решил продолжать в том же духе. С женой были разногласия только в выборе рисунка. После Дэдпула на противоположной стороне сначала планировал изобразить Халка во всю стену, так как она подходящего зеленого цвета, но, посоветовавшись, мы пришли к мнению, что огромный персонаж с голым торсом будет выглядеть на кухне, мягко говоря, неаппетитно. После чего выбор пал на Зеленого Гоблина — антагониста Человека-паука, который и расположился напротив первого рисунка», — сказал Андрей Изотов, пояснив при этом, что не использует проектор для нанесения контуров, а применяет сетку для ориентира и масштабирования.

Фото: Андрей Изотов

Он отметил, что затем переключил внимание на большую белую стену в комнате.

«В это время как раз вышел фильм «Отряд самоубийц», и по старому сценарию я начал рисовать понравившихся персонажей: с одной стороны — Джокера в исполнении Джареда Лето, а с другой — Харли Квинн, роль которой сыграла актриса Марго Робби. Ее было начинать особенно страшно. Довольно сложный рисунок, ведь героиня должна получиться симпатичной, а я недохудожник-самоучка. Но мой более опытный «коллега» сказал, что необходимо ставить перед собой сложные цели, показал пару приемов нанесения, и вышло то, что вышло», — признался Андрей Изотов.

Фото: Андрей Изотов

Он уточнил, что на каждый рисунок в общей сложности уходит около 20–30 часов, однако в целом работа может растягиваться на несколько недель и даже месяцев.

Владелец необычной квартиры отметил, что яркие крупные рисунки в любой момент можно закрасить, если они наскучат, тем более что в планах много идей, и останавливаться на достигнутом художник не намерен.