В пензенской библиотеке оцифровали 10 изданий 1917 года Общество

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Десять редких изданий, посвященных политическим и социальным процессам 1917 года, оцифрованы в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

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Так, читателям теперь доступны издания «О свободе» Павла Люблинского, «Что такое мир без аннексий и контрибуций» и «Царь или республика» Василия Водовозова, «Задачи рабочего в революции» Александра Богданова и «Из истории кабаков в России» Афанасия Петрищева.

Кроме того, в электронной библиотеке можно ознакомиться с изданиями «Простая речь о свободе и свободной жизни» и «Ответственность министров при царизме и в революционной России» Владимира Войтинского, «Падение царской власти» Владимира Короленко, а также «Положение о системах и формах оплаты труда» и «Народная единая трудовая школа». Выпуск №1».

Как сообщается на сайте библиотеке, работы по оцифровке редкого фонда продолжаются.