Даниил Кошлаков избран зампредом Пензенской городской думы на постоянной основе Политика

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Депутат по избирательному округу №4 Даниил Кошлаков избран заместителем председателя Пензенской городской думы восьмого созыва в ходе 15-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 октября.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

Согласно информации, размещенной на сайте гордумы, его кандидатура была поддержана большинством голосов.

Александр Артамошкин, который занимал пост заместителя председателя пензенской гордумы на постоянной основе с января 2025 года, принял решение сконцентрироваться на работе в пензенской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции».

В решение гордумы об избрании Александра Артамошкина на должность заместителя председателя внесены изменения, в соответствии с которыми он будет исполнять полномочия на непостоянной основе.

Кошлаков Даниил Евгеньевич родился в Пензе 28 июля 1998 года.

В 2021 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию по специальности «Применение подразделений артиллерийской разведки», в 2024 году — Пензенский государственный университет по специальности «Управление в технических процессах».

В 2024 году поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации на специальность «Государственное и муниципальное управление».

С 2016 по 2021 годы — курсант Михайловской военной артиллерийской академии.

В 2021-2023 годах — командир учебного взвода 631 регионального учебного центра (Саратов).

С 2023 года по настоящее время — курсовой офицер – преподаватель в Михайловской военной артиллерийской академии.

В 2024-2025 годах — педагог дополнительного образования суворовского военного училища Минобороны РФ.

В сентябре 2025 года на довыборах в Пензенскую городскую думу восьмого созыва был избран депутатом по округу №4 от партии «Единая Россия».

Сторонник партии «Единая Россия».

Является участником специальной военной операции, имеет ранения.

Мастер спорта по самбо.

Награжден медалью Суворова, медалью «За боевые отличия», медалью «За воинскую доблесть» II степени, благодарностью главнокомандующего сухопутных войск Российской Федерации.