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Под Пензой у мужчины изъят участок, которым он владел незаконно

11:32 | 23.03.2017 | Общество

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Земельный участок на территории Богословского сельсовета Пензенской области, которым мужчина незаконно владел несколько лет, изъят после вмешательства прокуратуры.

Под Пензой у мужчины изъят участок, которым он владел незаконно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В сентябре 2014 года главой администрации Богословского сельсовета были выданы две выписки из похозяйственной книги за 1997–2001 годы о наличии у каждого из двоих супругов земельных участков площадью 500 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства. Право собственности на них было впоследствии зарегистрировано», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Вместе с тем, по ее словам, в похозяйственной книге имелась запись только об одном участке, а сведения о предоставлении земли второму гражданину отсутствовали.

«При изучении предъявленных в подтверждение права на земельные участки документов было выявлено их несоответствие архивным данным и реквизитам уполномоченных на выделение земли органов. Поскольку отсутствовали доказательства выделения земельного участка второму супругу до введения в действие Земельного кодекса РФ, этот гражданин был не вправе претендовать на безвозмездную передачу земли ему в собственность», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в связи с нарушением права муниципального образования на спорный участок и права неопределенного круга лиц на его приобретение в суд было направлено исковое заявление о признании недействительной второй выписки из похозяйственной книги и изъятии земли из незаконного владения.

«Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Решение суда вступило в законную силу. Земельный участок возвращен муниципальному образованию», — резюмировала старший помощник прокурора.
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