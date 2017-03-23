Под Пензой у мужчины изъят участок, которым он владел незаконно Общество

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Земельный участок на территории Богословского сельсовета Пензенской области, которым мужчина незаконно владел несколько лет, изъят после вмешательства прокуратуры.

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«В сентябре 2014 года главой администрации Богословского сельсовета были выданы две выписки из похозяйственной книги за 1997–2001 годы о наличии у каждого из двоих супругов земельных участков площадью 500 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства. Право собственности на них было впоследствии зарегистрировано», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Вместе с тем, по ее словам, в похозяйственной книге имелась запись только об одном участке, а сведения о предоставлении земли второму гражданину отсутствовали.

«При изучении предъявленных в подтверждение права на земельные участки документов было выявлено их несоответствие архивным данным и реквизитам уполномоченных на выделение земли органов. Поскольку отсутствовали доказательства выделения земельного участка второму супругу до введения в действие Земельного кодекса РФ, этот гражданин был не вправе претендовать на безвозмездную передачу земли ему в собственность», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в связи с нарушением права муниципального образования на спорный участок и права неопределенного круга лиц на его приобретение в суд было направлено исковое заявление о признании недействительной второй выписки из похозяйственной книги и изъятии земли из незаконного владения.

«Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. Решение суда вступило в законную силу. Земельный участок возвращен муниципальному образованию», — резюмировала старший помощник прокурора.