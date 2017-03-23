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В Пензе 25 марта пройдет пикет в защиту животных

14:05 | 23.03.2017 | Общество

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Пикет в рамках всероссийской акции «В защиту животных» пройдет в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в предстоящую субботу, 25 марта, в 15.00.

В Пензе 25 марта пройдет пикет в защиту животных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в нем примут участие до 200 человек.

Как сообщила ИА «PenzaNews» организатор пикета, жительница Заречного Эльвира Голубева, на мероприятии будет проводиться сбор подписей в пользу принятия федерального закона «О защите животных от жестокого обращения», которые впоследствии планируется направить в правительство РФ.

Она отметила, что данный закон должен быть справедливым.

«На мой взгляд, справедливый закон — это ответственное отношение к животным, запрет на умерщвление жизнеспособных животных, использование метода «ОСВВ» — отлов, стерилизация, вакцинация и возвращение в среду обитания; а также пожизненное содержание агрессивных животных в приютах», — пояснила собеседница агентства.

Эльвира Голубева добавила, что также должна быть ужесточена ответственность за издевательство над животными.

«Нам не все равно, какой закон будет издан», — подчеркнула организатор предстоящего пикета.
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