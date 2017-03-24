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В Пензе на улице Сумской демонтируют самовольно установленные гаражи

08:16 | 24.03.2017 | Общество

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Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Металлические гаражи, самовольно установленные в районе дома №2 на улице Сумской в Пензе, будут демонтированы.

В Пензе на улице Сумской демонтируют самовольно установленные гаражи

Фото: Penza-gorod.ru

В минувший четверг,23 марта, на место выехал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Работа началась с января 2016 года, за это время люди не сочли нужным откликнуться и принять меры. Землю необходимо освободить, чтобы она могла использоваться по целевому назначению. Пока еще у владельцев есть время убрать гаражи в добровольном порядке, потом они будут демонтированы», — сказал глава администрации города.

Он также обратил внимание на состояние прилегающей территории — она покрыта бытовым мусором и за ее состоянием никто не следит.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, ранее владельцев гаражей уведомляли о необходимости убрать их посредством объявлений и привлечения сотрудников правоохранительных органов, но откликнулся только один гражданин.
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