Спасатели на глазах у детей распилили машину во время мастер-класса для юных инспекторов Общество

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники поисково-спасательной службы провели для юных инспекторов дорожного движения мастер-класс по освобождению пострадавших из автомобиля и оказанию им первой помощи на территории пензенского детского оздоровительного лагеря «Юность».

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, в мероприятии, состоявшемся в минувший четверг, 30 марта, приняли участие 70 школьников.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Спасатели показали им, как с помощью специального инструмента в случае серьезного ДТП можно вызволить пострадавших из покореженного автомобиля. В качестве пассажиров машины, попавшей в условную аварию, выступили две девушки.

После того, как кузов был разрезан, их на носилках перенесли к месту оказания первой помощи.