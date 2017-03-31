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Спасатели на глазах у детей распилили машину во время мастер-класса для юных инспекторов

12:20 | 31.03.2017 | Общество

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники поисково-спасательной службы провели для юных инспекторов дорожного движения мастер-класс по освобождению пострадавших из автомобиля и оказанию им первой помощи на территории пензенского детского оздоровительного лагеря «Юность».

Спасатели на глазах у детей распилили машину во время мастер-класса для юных инспекторов

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, в мероприятии, состоявшемся в минувший четверг, 30 марта, приняли участие 70 школьников.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Спасатели показали им, как с помощью специального инструмента в случае серьезного ДТП можно вызволить пострадавших из покореженного автомобиля. В качестве пассажиров машины, попавшей в условную аварию, выступили две девушки.

После того, как кузов был разрезан, их на носилках перенесли к месту оказания первой помощи.
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