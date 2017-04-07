В Пензе ребенку-инвалиду организовали обучение на дому после вмешательства омбудсмена Общество

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова помогла ребенку-инвалиду восстановить право на получение дошкольного образования на дому.

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Как сообщается на сайте детского омбудсмена, администрация одного из муниципальных детских садов Пензы отказала в организации обучения на дому 5-летнему ребенку.

По данному факту была проведена проверка, по результатам которой установлено, что отказ является неправомерным. В настоящее время администрация детсада устранила нарушения по организации инклюзивного образования для детей дошкольного возраста.

Виновным лицам вынесены дисциплинарные взыскания. Руководству детского сада рекомендовано усилить контроль за исполнением законодательства в части реализации прав детей на дошкольное образование и организации обучения детей-инвалидов на дому.