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В Пензе глава города и мэр навели порядок в будущем сквере «Бессмертного полка»

10:22 | 08.04.2017 | Общество

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Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев приняли участие в субботнике на территории будущего сквера «Бессмертного полка» на улице Карпинского утром в субботу, 8 апреля.

В Пензе глава города и мэр навели порядок в будущем сквере «Бессмертного полка»

Фото: Penza-gorod.ru

Также к уборке присоединились первый вице-мэр Сергей Волков, заместители главы администрации города Андрей Шевченко, Ирина Ширшина и Юрий Ильин, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин и зампред гордумы Георгий Тюрин.

Кроме того, порядок в будущем сквере наводили работники МУП «Зеленое хозяйство Пензы» и неравнодушные жители города.

Перед началом мероприятий по благоустройству Виктор Кувайцев вместе с главным художником города Сергеем Петровым обсудил план работ по организации сквера. Так, в ходе конструктивного разговора они наметили его ориентировочные границы и проговорили возможность обустройства сквера в плитке.

«Сквер «Бессмертного полка», который впоследствии станет олицетворением патриотизма горожан, отразит историю этого движения. Таким образом, у людей появится возможность отдать дань памяти своим отцам, дедам и прадедам не только в День Победы, но и в другие дни», ― цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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