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Агитпоезд «Армия Победы» сделает остановку в Пензе 1 мая

12:51 | 19.04.2017 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Пенза примет участие в информационно-пропагандистской акции «Агитационный поезд «Армия Победы – 2017», которая пройдет на территории Центрального военного округа с 29 апреля по 5 мая.

Агитпоезд «Армия Победы» сделает остановку в Пензе 1 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, состав будет сформирован в Самаре.

«Во время стоянки в Пензе — с 12.00 до 14.15 — пройдет акция, посвященная годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в которой примут участие ветеранские, общественные организации и учебные учреждения», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что Пенза включена в маршрут №2, который проходит через такие города, как Самара, Уфа, Чебаркуль, Челябинск и Екатеринбург.
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