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Жительница Пензы через суд вернула стоимость поездки в Италию, пропущенной из-за болезни

12:51 | 20.04.2017 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Жительница Пензы, купившая путевку в Италию для себя и супруга, но не сумевшая отправиться в путешествие из-за болезни, через суд добилась возврата полной стоимости тура.

Жительница Пензы через суд вернула стоимость поездки в Италию, пропущенной из-за болезни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В своем иске она указала, что должна была поехать за рубеж в мае 2016 года, однако за два дня до этого почувствовала себя плохо и была направлена в стационар. В тот же день женщина подала в турагентство [ООО «Центр международного туризма — Москва»] заявление о расторжении договора по реализации туристского продукта и возврате уплаченных денежных средств из-за невозможности осуществления поездки в связи с госпитализацией. Все медицинские документы были приложены. Однако деньги ей не вернули, письменное обоснование причины отказа ей не представили», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что претензия клиентки была оставлена компанией без ответа.

«Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о частичном удовлетворении иска. Поскольку женщина не воспользовалась услугой тура по причине болезни, которая является уважительной, известила туроператора о невозможности вылета, то у последнего не имелось оснований для отказа в возврате денежных средств, оплаченных по договору. В результате с ответчика решено взыскать оплаченные за тур деньги — 54 тыс. 248 рублей, компенсацию морального вреда — 2 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 27 тыс. 124 рублей, расходы на оплату услуг представителя — 9 тыс. рублей и почтовые расходы», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова пояснила, что представитель ответчика с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.

«Решение вступило в законную силу», — сказала она.
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