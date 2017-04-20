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В Пензе отработали порядок действий по спасению людей из зоны подтопления

13:37 | 20.04.2017 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Представители МЧС, полиции, а также медицинские работники отработали действия по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате паводка, в ходе второго этапа всероссийского командно-штабного учения, стартовавшего утром в четверг, 20 апреля.

В Пензе отработали порядок действий по спасению людей из зоны подтопления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По легенде, в 6.00 в результате повышения среднесуточной температуры воздуха и длительных дождей произошло активное снеготаяние, а также резкий подъем уровня воды на реке Атмис в Каменке — до 300 см и в селе Головинщино — до 700 см.

В результате в Каменке в зоне подтопления оказались 450 домовладений с населением 1 тыс. 500 человек, в Головинщино — 42 дома, в которых живут 87 человек.

В условиях постоянно прибывающей воды требовалось организовать эвакуацию людей с подтопленных территорий.

Отработка действий экстренных служб прошла на реке Суре в районе острова Пески в Пензе.
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