Пензенцы, отправляющиеся поездом до Адлера, могут купить «единый билет» до Абхазии Общество

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Жители Пензы одновременно с покупкой билета на поезд до Адлера могут приобрести талон, дающий право на поездку автобусом до городов Абхазии, в числе которых Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум, а также в обратном направлении.

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«Оформление «единого билета» производится в билетных кассах АО «ФПК», которое является дочерним обществом ОАО «РЖД», не ранее, чем за 60 суток до отправления поезда, и не позднее, чем за 24 часа до начала автобусной перевозки», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

Она отметила, что дата открытия продаж электронных билетов станет известна позднее.

«Стоимость проезда автотранспортом от железнодорожного вокзала Адлер составляет: в Гагру — 550 рублей, в Пицунду — 700 рублей, в Гудауту — 850 рублей, в Новый Афон — 1 тыс. рублей, в Сухум — 1 тыс. 200 рублей. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Затуливетер добавила, что возврат неиспользованного талона осуществляется не позднее, чем за 12 часов до отправления автобуса.

«С пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 60 рублей 60 копеек», — сказала она.

По словам пресс-секретаря Пензенского региона КбшЖД, пассажир может взять в автобус не более 25 кг ручной клади, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см.

«Перевозка животных запрещена», — добавила собеседница агентства.