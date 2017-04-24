17:44:58 Понедельник, 24 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенцы, отправляющиеся поездом до Адлера, могут купить «единый билет» до Абхазии

10:28 | 24.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Жители Пензы одновременно с покупкой билета на поезд до Адлера могут приобрести талон, дающий право на поездку автобусом до городов Абхазии, в числе которых Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум, а также в обратном направлении.

Пензенцы, отправляющиеся поездом до Адлера, могут купить «единый билет» до Абхазии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оформление «единого билета» производится в билетных кассах АО «ФПК», которое является дочерним обществом ОАО «РЖД», не ранее, чем за 60 суток до отправления поезда, и не позднее, чем за 24 часа до начала автобусной перевозки», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер.

Она отметила, что дата открытия продаж электронных билетов станет известна позднее.

«Стоимость проезда автотранспортом от железнодорожного вокзала Адлер составляет: в Гагру — 550 рублей, в Пицунду — 700 рублей, в Гудауту — 850 рублей, в Новый Афон — 1 тыс. рублей, в Сухум — 1 тыс. 200 рублей. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Затуливетер добавила, что возврат неиспользованного талона осуществляется не позднее, чем за 12 часов до отправления автобуса.

«С пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 60 рублей 60 копеек», — сказала она.

По словам пресс-секретаря Пензенского региона КбшЖД, пассажир может взять в автобус не более 25 кг ручной клади, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см.

«Перевозка животных запрещена», — добавила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
На 88-м году жизни скончалась актриса Лариса Кронберг В пензенском правительстве подвели финансовые итоги 2016 года
Резиденты пензенских ЦМИТов отличились на всероссийских соревнованиях Жителей нескольких домов в Пензе и Засечном ждет плановое отключение газа
В Пензе мошенник обманул женщину, пообещав ей должность секретаря в администрации В Пензе провели целую операцию по спасению женщины, провалившейся в погреб
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама