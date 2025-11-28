12:13:10 Пятница, 28 ноября
Житель Пензенской области подозревается в незаконном обороте немаркированной табачной продукции

10:17 | 28.11.2025 | Криминал

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Житель Пензенской области подозревается в незаконном обороте немаркированной табачной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пачелмскому району в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность жителя Белинского района 1977 года рождения. Мужчина подозревается в приобретении, перевозке, хранении и реализации немаркированной табачной продукции. Злоумышленник был задержан полицейскими на местном рынке, куда тот прибыл для сбыта продукции», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе обыска из автомобиля подозреваемого было изъято более 1,3 тыс. пачек сигарет.

«Установлено, что безакцизную табачную продукцию подозреваемый приобретал в областном центре для последующей продажи в различных районах Пензенской области. [...] В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — добавляется в тексте.


