Житель Пензенской области подозревается в незаконном обороте немаркированной табачной продукции Криминал

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пачелмскому району в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность жителя Белинского района 1977 года рождения. Мужчина подозревается в приобретении, перевозке, хранении и реализации немаркированной табачной продукции. Злоумышленник был задержан полицейскими на местном рынке, куда тот прибыл для сбыта продукции», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе обыска из автомобиля подозреваемого было изъято более 1,3 тыс. пачек сигарет.

«Установлено, что безакцизную табачную продукцию подозреваемый приобретал в областном центре для последующей продажи в различных районах Пензенской области. [...] В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — добавляется в тексте.