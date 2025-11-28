В Пензенской области за три года численность отряда «Тигр» выросла более чем в 2,5 раза — губернатор Общество

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Численность молодежного отряда содействия полиции «Тигр» выросла в Пензенской области за последние три года более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Тигры» наращивают мощь! За три года численность нашего молодежного отряда содействия полиции выросла более чем в 2,5 раза — с 500 до 1,3 тыс. человек. За этот год ребята вместе с сотрудниками силовых структур около 11,5 тыс. раз выходили на дежурства. С их участием выявлено почти 1,5 тыс. административных правонарушений и пресечено около 100 преступлений. Благодаря работе «тигров» количество преступлений в общественных местах снизилось почти на 20%», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 27 ноября.

По словам Олега Мельниченко, в ходе прошедшего заседания правительства Пензенской области была проанализирована активность деятельности подразделений в колледжах и вузах, рассмотрены планы по развитию отряда.

«В следующем году продолжим модернизацию учебно-тренировочной базы в лагере «Меридиан». Как и обещал, построим крытый физкультурно-оздоровительный комплекс. По опыту Нижнеломовского района для всех «тигров» в регионе сделаем бесплатное посещение объектов спорта. Поручил, чтобы бойцы могли пользоваться абонементами уже с 1 января», — проинформировал губернатор.

Он добавил, что поблагодарил бойцов, командиров, кураторов и координаторов отряда «Тигр» за хорошие показатели по охране общественного порядка.

«175 региональных наград и поощрений было вручено в муниципалитетах после [...] заседания. Молодежь должна знать, что их активная позиция ценится обществом», — подчеркнул Олег Мельниченко.