Губернатор поручил до конца дня завершить замену окон, поврежденных взрывной волной после падения беспилотника в Тамале Общество

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил до конца дня завершить замену окон, поврежденных взрывной волной после падения беспилотника в рабочем поселке Тамала.

Фото: Pnzreg.ru

«Лично контролирую ход работ в Тамале, где взрывной волной от упавшего беспилотника выбило стекла в многоэтажном и индивидуальных жилых домах. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Повреждения получили надворные постройки и нежилое здание, а также газопровод, который уже привела в порядок восстановительная бригада газовой службы. Как доложил врио министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Валерьевич Герасимов, в жилых домах замены требуют 35 поврежденных оконных конструкций, два стеклопакета и одна входная группа. Накануне проведен осмотр помещений и сделаны необходимые замеры. Сегодня в 5 часов утра партия оконных блоков отправлена в Тамалу, две бригады специалистов уже ведут работу, после обеда к ним присоединятся бригады дополнительные. Вечером жду отчета о том, что все окна заменены», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 28 ноября.

Он поблагодарил руководителей строительных организаций, которые оперативно подключились к оказанию помощи жителям Тамалы.

По словам Олега Мельниченко, обход поврежденных жилых помещений также провели медицинские работники.

«Врачи осмотрели 23 человека: 7 мужчин, 12 женщин и 4 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Обострения хронических заболеваний не выявлено, психологическая помощь также никому не потребовалась», — уточнил губернатор.