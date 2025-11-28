18:27:20 Пятница, 28 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения

13:18 | 28.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на территории Башмаковского района.

В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условная диверсионно-террористическая группа совершила вооруженное нападение на одно из предприятий региона.

С целью минимизации последствий теракта, а также розыска и нейтрализации «преступников» и их возможных пособников сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс оперативно-разыскных и антитеррористических мер.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по розыску «преступников» и их блокированию в лесном массиве.

Также были отработаны вопросы эвакуации граждан и ликвидации последствий теракта, в том числе связанных с применением БПЛА в преступных целях.

В результате проведенных мероприятий было установлено место нахождения условных преступников, которые были нейтрализованы силами подразделений специального назначения.

Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.


Читайте также
В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста
В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в магазине
Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама