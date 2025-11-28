В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения Общество

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на территории Башмаковского района.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условная диверсионно-террористическая группа совершила вооруженное нападение на одно из предприятий региона.

С целью минимизации последствий теракта, а также розыска и нейтрализации «преступников» и их возможных пособников сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс оперативно-разыскных и антитеррористических мер.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по розыску «преступников» и их блокированию в лесном массиве.

Также были отработаны вопросы эвакуации граждан и ликвидации последствий теракта, в том числе связанных с применением БПЛА в преступных целях.

В результате проведенных мероприятий было установлено место нахождения условных преступников, которые были нейтрализованы силами подразделений специального назначения.

Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.