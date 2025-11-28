12:13:03 Пятница, 28 ноября
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом

09:00 | 28.11.2025 | Криминал

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено в Пензе по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Ранее следственное управление сообщало, что 27 ноября 2025 года на улице Тепличной в городе Пензе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовой автомашины. В результате происшествия пострадали водитель грузовой фуры и несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетняя, некоторые из них госпитализированы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В ходе расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние грузовой автомашины и автобуса, следовавшего по маршруту, условия его эксплуатации и обстоятельства, способствовавшие ДТП», — поясняется в тексте.


