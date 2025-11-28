Второй модуль очного обучения в рамках кадрового проекта «Герои Пензенского края» стартует 1 декабря Общество

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Второй модуль очного обучения в рамках регионального кадрового проекта «Герои Пензенского края» стартует в предстоящий понедельник, 1 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

«В сентябре 35 участников проекта успешно освоили первый модуль очного обучения, посвященный вопросам государственной политики и системе госуправления. После его завершения каждому из финалистов был назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти. На протяжении двух месяцев ветераны СВО изучали государственно-правовые дисциплины в дистанционном режиме, проходили стажировку в органах исполнительной власти и взаимодействовали с наставниками», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что второй модуль продлится 11 дней.

«В программу [...] включены лекции и практические занятия по экономике и финансам, посещение муниципальных районов области и ведущих промышленных предприятий. В рамках модуля продолжится работа по личностному и профессиональному росту участников. В качестве лекторов выступят ведущие преподаватели пензенских вузов и представители РАНХиГС, а также руководители министерств и ведомств», — уточняется в сообщении.

Кадровый проект «Герои Пензенского края» реализуется по инициативе губернатора Олега Мельниченко.

Он направлен на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти.

По итогам прохождения обучения участники получат диплом гособразца.