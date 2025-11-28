18:27:41 Пятница, 28 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Второй модуль очного обучения в рамках кадрового проекта «Герои Пензенского края» стартует 1 декабря

17:04 | 28.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Второй модуль очного обучения в рамках регионального кадрового проекта «Герои Пензенского края» стартует в предстоящий понедельник, 1 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

Второй модуль очного обучения в рамках кадрового проекта «Герои Пензенского края» стартует 1 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сентябре 35 участников проекта успешно освоили первый модуль очного обучения, посвященный вопросам государственной политики и системе госуправления. После его завершения каждому из финалистов был назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти. На протяжении двух месяцев ветераны СВО изучали государственно-правовые дисциплины в дистанционном режиме, проходили стажировку в органах исполнительной власти и взаимодействовали с наставниками», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что второй модуль продлится 11 дней.

«В программу [...] включены лекции и практические занятия по экономике и финансам, посещение муниципальных районов области и ведущих промышленных предприятий. В рамках модуля продолжится работа по личностному и профессиональному росту участников. В качестве лекторов выступят ведущие преподаватели пензенских вузов и представители РАНХиГС, а также руководители министерств и ведомств», — уточняется в сообщении.

Кадровый проект «Герои Пензенского края» реализуется по инициативе губернатора Олега Мельниченко.

Он направлен на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти.

По итогам прохождения обучения участники получат диплом гособразца.


Читайте также
В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста
В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в магазине
Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама