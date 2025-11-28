18:27:13 Пятница, 28 ноября
В Пензе семьи участников СВО с детьми до 2 лет включены в число получателей специальной молочной продукции

13:00 | 28.11.2025 | Общество

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы восьмого созыва на 16-й очередной сессии в пятницу, 28 ноября, приняли решение о включении семей участников СВО, в которых воспитываются дети в возрасте до 2 лет, в число получателей адресной социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения специальными молочными продуктами детского питания.

В Пензе семьи участников СВО с детьми до 2 лет включены в число получателей специальной молочной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте представительного органа муниципального образования, за данное решение проголосовали большинство присутствовавших на сессии депутатов.

«На сегодняшний день бесплатным питанием в Пензе обеспечиваются дети из многодетных и малообеспеченных семей от 0 до 2 лет. На них выдается: с 0 месяцев и до 1 года — детская сухая молочная смесь, с 4 месяцев прибавляется «Наринэ», с 6 месяцев — «Наринэ» и детский творог, с 8 месяцев — «Биолакт» и детский творог, с 1 года — «Биолакт» или «Наринэ», — напоминается в тексте.

«Для новой категории льготников питание будет предоставляться независимо от размера среднедушевого дохода семьи, но семья должна быть зарегистрирована в установленном порядке в городе Пензе и родители на основании копии документа, содержащего сведения об участии в СВО, должны получить в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» у участкового врача-педиатра справку об обеспечении специальными молочными и дополнительными продуктами детского питания», — поясняется в сообщении.


